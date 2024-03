Mann will Bauernprotest stoppen und wird verletzt

Bei einer Protestaktion von Landwirten in der Oberpfalz ist ein Mann verletzt worden, der laut Polizei die Traktoren stoppen wollte.

Der 68-Jährige trat demnach am Donnerstag in Regenstauf bei der Rundfahrt der demonstrierenden Bauern in eine Lücke zwischen den Fahrzeugen. Er habe die Traktoren stoppen und mit den Teilnehmern sprechen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Einige Schlepper hätten angehalten, andere seien seitlich vorbeigefahren. Dabei sei der Mann von einem Traktor am Fuß verletzt worden.

Gegen den 57 Jahre alten Traktorfahrer werde nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es weiter. Doch auch gegen den 68-Jährigen werde strafrechtlich ermittelt, da er einen genehmigten Protest gestört habe.

Die Aktion der Landwirte mit etwa 100 Fahrzeugen im Ortsteil Grafenwinn war demnach von den Behörden genehmigt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

(dpa)