Nächtliche Attacke: Mann in Untersuchungshaft

Nach einem nächtlichen Angriff auf einen Mann in Regensburg sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Man gehe von einem versuchten Tötungsdelikt aus, teilte die Polizei am Montag mit. Der 30-jährige Verdächtige soll den 48 Jahre alten Mann in der Nacht zu Sonntag auf der Straße attackiert haben. Nach Angaben von Zeugen sei der mutmaßliche Täter zuvor zu Boden gefallen, der 48-Jährige habe ihm aufgeholfen. Dann soll der 30-Jährige ihn unvermittelt angegriffen haben.

Eine Passantin habe den 30-Jährigen anschließend dazu gebracht, von dem anderen Mann abzulassen, hieß es. Außerdem habe sie den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug einsetzte, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Allerdings suche die Kripo Regensburg Zeugen, die Näheres zum Tathergang sagen können.

Der 48-Jährige musste nach der Attacke für einige Stunden ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Angaben der Ermittler zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht. Anschließend erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn. Nun sitzt der 30-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

(dpa)