80 Meter langes Güterschiff in der Donau untergegangen

Schiffsunfall im Landkreis Regensburg: Ein rund 80 Meter langes Güterschiff ist auf der Donau bis zum Grund gesunken. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein rund 80 Meter langes Frachtschifft ist am frühen Freitagnachmittag in der Donau untergegangen. Der Unfall ereignete sich an der Schleuse Geisling. Warum das Schiff unterging und bis zum Boden sank, steht noch nicht fest. Das Güterschiff war mit Eisenerz beladen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks geht die Polizei davon aus, dass aktuell Öl aus dem untergegangenem Schiff austritt.

Fracht-Schiff in Donau versunken: Unfallursache unklar, Öl tritt aus

Ein Hubschrauber überprüft, wie weit sich der Ölfilm über die Donau erstreckt. Es wurden Ölsperren auf der Donau eingerichtet. Zwei Personen befanden sich an Bord des Schiffs. Sie sind sind soweit unverletzt geblieben, wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebraucht, erklärte eine Polizeisprecherin. (mit dpa)