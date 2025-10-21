Diese bayerische Altstadt ist die drittschönste in ganz Europa

Alte Stadtviertel sind in Europas Metropolen oft das Herz der Stadt und bei Touristen besonders beliebt. Zwischen engen Gassen, mittelalterlichen Bauten und lebhaften Plätzen spiegelt sich das städtische Leben vergangener Zeiten wider. Eine aktuelle Auswertung des Reiseanbieters Tourlane hat nun die 65 schönsten Altstädte verschiedener Weltregionen verglichen – und eine bayerische Stadt schneidet dabei besonders gut ab.

Kriterien wie die Fußgängerfreundlichkeit, das Alter des Stadtzentrums, die Preise für Stadtführungen sowie die Beliebtheit auf Instagram spielten bei der Auswahl eine zentrale Rolle. Besonders hoch wurde gewichtet, wie gut sich eine Altstadt zu Fuß erkunden lässt.

Krakau und Neapel haben die schönsten Altstädte in Europa

Im europäischen Vergleich landet Krakau auf Rang eins. Die polnische Stadt überzeugt mit einem fast vollständig fußläufig erschließbaren historischen Kern. Den zweiten Platz belegt Neapel: Die Atmosphäre der süditalienischen Hafenstadt, geprägt von engen Straßen und einer lebendigen Alltagskultur, erhielt besonders viel Anerkennung.

Auf Rang drei folgt Regensburg. Die Stadt an der Donau wurde insbesondere für die kompakte Struktur ihres historischen Stadtkerns hervorgehoben. So schreibt der Reiseanbieter: „Regensburg ist wie gemacht für Erkundungen zu Fuß. Über die Steinerne Brücke führt der Weg direkt ins Herz der Altstadt, wo sich enge Gassen, mittelalterliche Plätze und romanische Bauten abwechseln. In wenigen Minuten erreicht man das Alte Rathaus, den Dom oder die Porta Praetoria – die Spuren der Römer sind hier ebenso nah wie die Zeugnisse des Mittelalters. Das macht Regensburg zu einer Stadt, die man im Gehen ganzheitlich erlebt: kompakt, abwechslungsreich und voller Geschichte“

Auch kleinere Städte schneiden im Ranking gut ab

Das hohe Aufkommen an Fotos und Beiträgen in sozialen Medien zeige zudem die Popularität der Stadt bei Besuchern. Das Ranking macht deutlich, dass nicht nur große Metropolen, sondern auch kleinere Städte mit einer reichen Geschichte und guter Erreichbarkeit im internationalen Vergleich herausragen können. Die Altstadt Regensburgs wird damit als drittschönste Europas ausgezeichnet.