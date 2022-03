Digitalministerin Gerlach weiß nicht, wo das Faxgerät steht

Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) weiß nach eigenen Angaben nicht, wo das Faxgerät in ihrem Ministerium steht.

"Den Raum kenne ich nicht, aber wir halten eins vor", sagte sie am Donnerstagabend bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in München. Aus ihrem Haus selbst werde zwar nicht mehr gefaxt, sagte sie. "Aber wir müssen eins haben" - für den Fall, dass jemand das Ministerium auf nicht-digitalem Weg erreichen möchte. Gerlach hielt die Laudatio für die Verleihung des Preises an das "Studio des Jahres", der an CipSoft aus Regensburg ging. Die Vertreter des Studios kündigten an, 50.000 Euro ihres Preisgeldes für Geflüchtete aus der Ukraine spenden zu wollen.

