Ministerpräsident Söder besucht erstmals offiziell Prag

Bayern und Tschechien teilen sich eine mehr als 350 Kilometer lange Grenze. Nun reist Söder nach Prag. Es gibt viele gemeinsame Baustellen - von den Verkehrsverbindungen bis hin zur Energiesicherheit.

Ministerpräsident Markus Söder reist zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor mehr als vier Jahren zu einem offiziellen Besuch nach Tschechien. Er trifft am Donnerstagnachmittag in Prag mit dem liberalkonservativen Regierungschef Petr Fiala zusammen. Söder hatte sich im Februar in einem Brief an Fiala mit dem Wunsch gewandt, "die nächste Etappe in den bayerisch-tschechischen Beziehungen einzuleiten".

Der CSU-Politiker regte eine gemeinsame Nachbarschaftsstrategie an, die vom Ausbau der Verkehrsverbindungen über Forschungsprogramme bis zum Naturschutz reichen soll.

Nach Horst Seehofer ist Söder erst der zweite bayerische Ministerpräsident, der das deutsche Nachbarland besucht. Tschechien hat seit Anfang Juli für sechs Monate die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Ein Thema der Gespräche dürfte zudem die Energiesicherheit angesichts des russischen Krieges in der Ukraine sein. Bayern ist über die Gazelle-Erdgasleitung durch Tschechien mit der derzeit wegen Wartungsarbeiten abgeschalteten Ostseepipeline Nord Stream 1 verbunden.

