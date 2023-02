Söder auf dem Balkan: Gespräche in Bukarest und Tirana

Mit einem Kurzbesuch in Rumänien und Albanien will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an diesem Montag die bayerischen Beziehungen zum Balkan verbessern.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest will Söder sich mit Ministerpräsident Nicolae Ciuca und Präsident Klaus Iohannis treffen, im albanischen Tirana mit dem dortigen Regierungschef Edi Rama.

Hintergrund von Söders Reise auf den Balkan ist der Mangel in Bayern an gut ausgebildeten Arbeitskräften - insbesondere in der Pflege. "Wir suchen gezielt nach dringend benötigten Fachleuten und gehen auf die Botschaften zu, wenn Arbeitsanbahnung stattfindet", sagte Söder. Ein Büro mit bayerischen Mitarbeitern in Tirana soll künftig helfen, die oft sehr lange dauernden Visa-Verfahren zu beschleunigen. Ziel sei eine "Fast Lane", also ein beschleunigtes Einreiseverfahren.

Sozusagen im Gegenzug bietet Söder beiden Ländern Unterstützung bei deren politischen Plänen an: Rumänien möchte Teil des Schengen-Raums werden - also jener Zone in Europa, in der weitgehend auf Grenzkontrollen verzichtet wird. Albanien möchte Mitglied der Europäischen Union werden.

(dpa)