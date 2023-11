Söder über Kissinger: Weitsicht und analytischer Scharfsinn

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den im Alter von 100 Jahren gestorbenen ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger gewürdigt.

Auf der Plattform X schrieb Söder, Bayern trauere um Kissinger, einen bedeutenden Staatsmann, "der mit Weitsicht und großem analytischen Scharfsinn die Menschen überzeugen konnte".

Kissinger sei einer der einflussreichsten außenpolitischen Beobachter und Denker gewesen. "Nicht alle seiner Positionen waren unumstritten. Aber er war einer der wichtigsten und klügsten Außenpolitiker des vergangenen Jahrhunderts."

Zudem unterstrich Söder am Donnerstag die bayerische Herkunft des früheren Politikers: "Er war Bayer, Franke, Fürther und seiner alten Heimat und dem jüdischen Leben bis zuletzt verbunden." Er freue sich, einige Male die Gelegenheit gehabt zu haben, "diese beeindruckende Persönlichkeit aus nächster Nähe zu erleben". Zuletzt seien sie einander im Sommer dieses Jahres anlässlich des 100. Geburtstages von Kissinger begegnet.

Henry Kissinger starb am Mittwoch in seinem Zuhause im Bundesstaat Connecticut, wie eine Sprecherin der Kommunikationsagentur Edelman, die dessen Beratungsfirma Kissinger Associates vertritt, der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend (Ortszeit) bestätigte. Der Friedensnobelpreisträger war eine schillernde Figur der US-Politik. Er gilt als einer der größten Diplomaten des 20. Jahrhunderts.

(dpa)