Region

vor 17 Min.

Auf der schiefen Bahn: Immer wieder Probleme mit Go-Ahead

Seit das Unternehmen Go-Ahead mehrere Linien in Schwaben – darunter der S-Bahn-ähnliche Verkehr rund um Augsburg – übernommen hat, reiht sich eine Panne an die nächste.

Plus Seit das Unternehmen Go-Ahead den Bahnverkehr auf mehreren Linien in Schwaben übernommen hat, gibt es Probleme. Wie sich das auf die Pendler auswirkt und ob die Verkehrswende so gelingen kann.

Von Stefan Krog, Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Der kleine Haltepunkt ist an diesem Sommermorgen die Bühne für ein Stück, das viele Menschen als Drama bezeichnen dürften. Die Kulisse: wolkenzerfetzter Himmel, geschotterter Parkplatz, Fahrkartenautomat und ein Gleis, auf dem in einer Viertelstunde der Zug einfahren soll. Ralf Hermann Melber steigt vom Rad und geht hinüber zum Bahnsteig, auf der einen Seite Wald, auf der anderen die Hauptstraße des kleinen Rieser Dorfes Hoppingen, nicht weit von Harburg entfernt.

Melber ist Pendler, um kurz nach halb sieben will er in den Zug nach Donauwörth steigen, von da dann weiter nach Merching im Landkreis Aichach-Friedberg fahren. „Ich bin etwa zwei Stunden unterwegs“, sagt Melber, kurzärmeliges Hemd, beige Hose, Brille, hellbraunes Haar. Die zwei Stunden, von denen Melber spricht, sind allerdings oft mehr ein Richtwert. Denn auf der Strecke, die vom Eisenbahnunternehmen Go-Ahead bedient wird, gibt es immer wieder Probleme. „Man braucht schon eine hohe Frustrationstoleranz“, sagt Melber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen