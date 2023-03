Wenn sich zwei streiten: Doppelte Glasfaserleitungen ärgern Kunden und Anbieter

Plus Viele Menschen in der Region warten immer noch auf einen Glasfaseranschluss. Gleichzeitig werden andernorts doppelt Leitungen verlegt. Wie kommt das?

Vor 2025 wollte die Telekom eigentlich kein eigenes Glasfasernetz in Gablingen bauen. Doch seitdem das Unternehmen Deutsche Glasfaser in Kooperation mit M-net die Gemeinde im Landkreis Augsburg im Jahr 2022 auf eigenwirtschaftlicher Basis mit schnellem Internet versorgt hat, hat das Bonner Unternehmen neue Pläne. Statt das Netz mitzunutzen, möchte die Telekom plötzlich eigene Leitungen verlegen und alle Straßen erneut aufreißen, und zwar noch dieses Jahr. "Glücklich sind wir darüber nach wie vor nicht", sagt Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf. Für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet das erneut Lärm, Schmutz und Verkehrsbehinderungen – nur damit die Deutsche Telekom eigene Glasfaserleitungen verlegt, obwohl sie das Netz der Konkurrenz mitnutzen könnte. Dieses Vorgehen könnte den Breitbandausbau verlangsamen und stößt nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis.