Regionalverkehr

vor 31 Min.

Zwischen München und Nürnberg brauchen Reisende Geduld

Artikel anhören Shape

Beim Regionalverkehr zwischen München und Nürnberg gibt es seit Wochen Probleme. Ein Ende der Verspätungen und Zugausfälle ist auch in den Sommerferien so schnell nicht in Sicht.

Themen folgen