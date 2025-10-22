„Wie aus einem Krimi“: Drei Personen überfallen einen Reisebus auf der Autobahn A93

Der Bayerische Rundfunk (BR) schreibt „Eine Szene wie aus einem Krimi“, die Nachrichtenplattform T-Online nennt den Fall einen „filmreifen Überfall“: In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.30 Uhr sollen drei bewaffnete Personen auf der Autobahn 93 in Niederbayern einen Reisebus überfallen haben.

Die drei bislang unbekannten Personen sollen laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing den Bus an der Ausfahrt Aiglsbach im Landkreis Kelheim zum Abfahren von der Autobahn und zum Anhalten gebracht haben. Dann hätten sie vorgetäuscht, eine Kontrolle durchzuführen.

Überfall auf Reisebus in Niederbayer: Täter sollen Schusswaffen dabeigehabt haben

Laut dem Polizeibericht sollen alle drei Personen Schusswaffen dabeigehabt und von den Insassen des Reisebusses Bargeld und Dokumente entwendet haben. Anschließend seien die Täter auf der Autobahn mit einem weißen VW in Fahrtrichtung München geflüchtet. Der Kleinbus hat mutmaßlich eine deutsche Zulassung mit Teilkennzeichen „WR“.

Der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) spricht von einem einmaligen Vorgang. Angst, in eine solche Situation zu kommen, müsse man nicht haben, sagte Geschäftsführer Stephan Rabl. Von dem Verband hieß es außerdem: „Solche oder ähnlich gelagerte aktuelle oder vergangene Fälle sind uns nicht bekannt. Das gilt sowohl für Bayern als auch bundesweit. Insofern ist das ein absoluter Einzelfall, dessen Hintergründe erst noch durch die Ermittlungsbehörden ermittelt werden müssen.“

Die sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug verliefen bislang ergebnislos, teilte die Polizei mit. Keiner der Businsassen soll bei dem Vorfall verletzt oder bedroht worden sein.

Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Landshut melden

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Wer am Montag gegen 3.30 Uhr auf der A93 bei Aiglsbach ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Landshut unter 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Ein weiterer Fall, der die Landshuter Kriminalpolizei beschäftigt, ereignete sich am Montagnachmittag. Ein 30-Jähriger griff in Landshut Polizisten mit einem Messer an. Diese schossen auf den Mann und trafen ihn am Oberkörper. Bei dem Vorfall wurden auch zwei Polizisten und eine Polizistin verletzt. (mit dpa)