Matthäus hält Flick-Maßnahme für falsch

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Kritik an Joshua Kimmich erklärt.

Er halte den 28-Jährigen etwa als Sechser zwar für einen Weltklassespieler, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Aber: "Jetzt will er sehr häufig offensiv spielen, und dafür müssen andere Spieler Defensivaufgaben übernehmen", erklärte Matthäus. "Warum soll auf einmal Goretzka auf der Sechs spielen und Kimmich auf der Acht? Es hat alles funktioniert bei Bayern bis vor eineinhalb Jahren, sie haben mit Hansi Flick als Trainer sechs Titel gewonnen. Das ist mein Kritikpunkt."

Nach Ansicht des 62-Jährigen ist Kimmich auch in der Nationalmannschaft derzeit zu oft zu offensiv unterwegs. Dafür kritisiert Matthäus auch Bundestrainer Hansi Flick. "Hansi hat Kimmich in seinem neuen System etwas vorgeschoben und Goretzka hinten spielen lassen. Das hat nicht funktioniert", schrieb er. "Ich verstehe eins nicht: Warum reiße ich etwas auseinander, was über Jahre in München erfolgreich funktioniert hat, nur weil ich etwas Neues ausprobieren will?"

Ähnlich hatte Matthäus Kimmich zuletzt schon in der "Sport Bild" kritisiert. Daraufhin hatte Flick seinen Kapitän öffentlich verteidigt.

(dpa)