Bätzing würdigt ehemaligen Erzbischof als Brückenbauer

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, hat den scheidenden Bamberger Erzbischof Ludwig Schick für dessen weltweiten Einsatz im Dienst der katholischen Kirche gewürdigt.

Er sei "bei Flüchtlingen in den großen Lagern des Nahen Ostens, in den Slums Lateinamerikas, bei der jungen Kirche in Afrika und in den Megastädten Asiens" gewesen, sagte der Limburger Bischof am Sonntag in Bamberg.

Schick ist seit dem 1. November nicht mehr im Dienst, mit einem Gottesdienst ist er nun offiziell nach zwei Jahrzehnten in Bamberg verabschiedet worden. Schick war zudem 15 Jahre lang Vorsitzender der DBK-Kommission Weltkirche.

Überall sei Schick Brückenbauer der Kirche aus Deutschland in großer Solidarität mit der Weltkirche gewesen, sagte Bätzing weiter. Der 73-Jährige sei ein Vorbild, "auch für mich persönlich".

Schick hatte den Papst um seinen Rücktritt gebeten, weil er das Erzbistum für die kommenden Jahre in jüngere Hände geben möchte. "Neue Aufgaben stehen an, die ein neuer Bischof mit Kraft und Energie anpacken soll", sagte Schick am Sonntag in seiner Predigt. Er kündigte an, sich künftig weiterhin der Seelsorge widmen zu wollen. Das Erzbistum Bamberg wird derzeit von Weihbischof Herwig Gössl als Administrator geleitet. Die Nachfolge Schicks auf dem Bischofsstuhl ist noch offen.

