Gemeinsames Friedensgebet von Juden und Muslimen geplant

Der Verein Münchner Forum für Islam plant angesichts des Kriegs in Nahost ein gemeinsames Friedensgebet unter anderem von Juden und Muslimen in der Landeshauptstadt.

Die Initiative gehe von Imamen in München aus, teilte der Vorsitzende des Vereins, der Penzberger Imam Benjamin Idriz, am Freitag mit. Damit wolle man am Montag (18.00 Uhr) auf dem Marienplatz ein "Zeichen für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und für das Miteinander in unserem Land setzen".

Beten sollen demnach Idriz selbst, Rabbiner Jan Guggenheim von der Israelitischen Kultusgemeinde, der evangelische Landesbischof Christian Kopp und der katholische Münchner Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Sokol Lamaj vom Muslimrat München sollen bei der Veranstaltung zu Wort kommen.

(dpa)