Vor dem Landgericht Traunstein hat am Mittwoch ein Prozess um Sex in einer Kirche begonnen.

Der 39 Jahre alte Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Sommer vergangenen Jahres in der Nähe des Altars der katholischen Kirche in Schechen Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt haben, den er mit Fotos dokumentierte. Zum Prozessauftakt habe sich der Mann zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch.

Dem gebürtigen Rosenheimer wird unter anderem Störung der Religionsausübung vorgeworfen. An einem Ort, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft gewidmet sei, habe er "beschimpfenden Unfug" verübt, wie es in der Anklage heißt.

Das ist allerdings nur ein Vorwurf unter zahlreichen weiteren. Der 39-Jährige ist außerdem wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Betrugs angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auch häusliche Gewalt vor. Er soll seine Ehefrau immer wieder attackiert, geschlagen und beleidigt haben. Die Frau verweigerte jedoch nach Angaben einer Gerichtssprecherin die Aussage.

Das Gericht hat sechs Verhandlungstage für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am 13. Dezember fallen.

(dpa)