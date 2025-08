Erst beißt der Hund, dann kommt die Einkaufstüte: Streit um nicht angeleintes Tier

Ein 71-jähriger Mann ist am Samstagabend mit seinem Hund Gassi gegangen, als ihm ein anderer Hund auffiel, der nicht angeleint war. In Kallmünz im Landkreis Regensburg gerieten der ältere Mann und der Besitzer des freilaufenden Hundes in einen Streit.

Hund und Besitzer greifen an

Wie die Polizei mitteilte, griff der nicht angeleinte Hund den Vierbeiner des 71-Jährigen während des Streits der beiden Männer an. Der ältere Mann ging zwischen die Tiere, als der andere Besitzer ihn erst mit einer Einkaufstüte, anschließend noch mit der Faust schlug.

Der 71-Jährige ging zu Boden, daraufhin begann der Täter, auf ihn einzutreten. Im Anschluss sei er mit seinem Hund weitergegangen.

Verletzungen und Krankenhaus – Täter gesucht

Der laut Polizei vorbildlich handelnde Hundebesitzer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bisher ist der Täter nicht gefasst, die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Der Mann wird wegen Körperverletzung gesucht.

Die Polizei Regensburg ist nun auf der Suche nach dem Täter. Zeugen können ihre Hinweise unter der Telefonnummer (09402) 9311-0 an die Polizei geben.

Ein angeleinter Hund sorgt für mehr Sicherheit - für Mensch und Tier. Foto: Monique Wüstenhagen, dpa

Freilaufende Hunde: Hier sollte ein Hund angeleint sein

Das Ereignis vom Samstag ist grundsätzlich kein Einzelfall. Unfälle durch nicht angeleinte Hunde finden regelmäßig statt. Eine konkrete Anleinpflicht für ganz Bayern gibt es jedoch nicht. Im Freistaat regeln die Gemeinden selbst, wo und wann Hunde angeleint werden müssen.

Nach der Bayerischen Naturschutzverordnung gehören Hunde allerdings unter anderem in Naturschutzgebieten oder Nationalparks angeleint. Sinnvoll ist das Anleinen auch in öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel einer Fußgängerzone. Der Besitzer hat so mehr Kontrolle über das Tier, falls es sich unerwartet verhält.

Anleinen: Rücksicht auf Mitbürger

Vor allem mit Blick auf Passanten oder andere Tiere kann es helfen, seinen Hund anzuleinen. Dies hilft dabei, Menschen und andere Tiere zu schützen und ihnen ein sicheres Gefühl zu geben.