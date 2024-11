Verpuffung beim Schweißen: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist durch eine Verpuffung beim Schweißen im niederbayerischen Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) schwer verletzt worden. Der 35-Jährige habe sich schwere Verletzungen an den Augen zugezogen, teilte die Polizei mit. Demnach habe der Mann mit einem Bekannten Schweißarbeiten an einem Auspuff durchführen wollen, als es zu einer Verpuffung kam. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

