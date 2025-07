„Ich will ihren Schmerz verstehen“: Wie Gefängnisse in Norwegen auf das Leben nach der Haft vorbereiten

Kein Tageslicht, keine funktionierende Toilette, kein Essen, nicht einmal das Bett in Zelle Nummer 3 ist bezogen. Die insgesamt sieben spärlich eingerichteten Gefängniszellen befinden sich im Keller des Gebäudes. Es riecht nach Gummi, die Luft steht. Was sich zunächst wie die Grundlage für einen weiteren Gefängnisskandal anhört, ist nur ein originalgetreuer Nachbau von Gefängniszellen – zu Übungszwecken. In den Zellen der Krus-Universität nahe Oslo in Norwegen hat noch nie ein Gefangener übernachtet. Dort trainieren regelmäßig angehende Justizbeamte im Rahmen ihrer Ausbildung für eine spätere Tätigkeit in einem Gefängnissystem, das Experten als eines der besten weltweit gilt.

Der Blick auf die Rückfallquoten bestätigt, dass Norwegen etwas anders macht. Während dort laut einer Studie weniger als 20 Prozent der Straftäter innerhalb von zwei Jahren erneut rückfällig werden, sind es in Deutschland deutlich mehr. In der Rückfallstatistik des Bundesjustizministeriums liegt der Wert in den letzten Erhebungen konstant bei etwa 34 Prozent innerhalb von drei Jahren nach Haftentlassung. Das heißt: Etwa jeder dritte aus der Haft entlassene Straftäter wird innerhalb von drei Jahren erneut straffällig. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bilanziert im Juli 2024 sogar, dass die Zahlen nahelegen, dass eine erfolgreiche Resozialisierung von inhaftierten Strafgefangenen in Deutschland nicht gelinge.

Aber wie funktioniert das norwegische System, das auf Resozialisierung setzt? Und was läuft in Deutschland oder auch Bayern anders, dass ein Skandal wie der in der JVA Gablingen überhaupt entstehen konnte? Wer die Unterschiede in den Gefängnissystemen verstehen will, beginnt am besten dort, wo jeder JVA-Beamte Norwegens ausgebildet wird, um später Gefangene wieder erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren.

Krus-Universität nahe Oslo: JVA-Beamte werden dort ausgebildet

Die Krus-Universität befindet sich in Lillestrøm, 20 Autominuten vom Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo entfernt. Schon von Weitem ist das Logo der Universität auf dem modernen Uni-Campus zu erkennen. Krus steht für „Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter“, auf Deutsch heißt das so viel wie „Hochschule und Ausbildungszentrum für den Strafvollzug“. Im Inneren sieht es aus wie in einem modernen Bürogebäude.

Die Krus-Universität befindet sich außerhalb des Zentrums von Oslo.

An diesem Tag Mitte Mai ist im Gebäude wenig los, vereinzelt laufen Personen in Gefängniswärter-Uniform über die Flure. „Wir sind kurz vor den Abschlussprüfungen“, erklärt Studienleiter Hans Petter Lade. Vor dem Besuch unserer Redaktion habe er sich noch über die Berichterstattung zur JVA Gablingen informiert. Was dort vorgefallen sein soll, überrascht ihn sichtlich.

JVA Gablingen: Was ist in den Gefängniszellen passiert?

Zur Erinnerung: Nach Recherchen unserer Redaktion laufen derzeit Ermittlungen gegen mindestens 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gefängnisses. 15 von ihnen werden verdächtigt, Gefangene geschlagen oder anderweitig misshandelt zu haben. Ihnen wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen, teils durch Unterlassen. Zu den Tatverdächtigen gehören auch die frühere Gefängnischefin Zoraida Maldonado de Landauer und die frühere stellvertretende JVA-Leiterin.

Zugang zum besonders gesicherten Haftraum der JVA Gablingen.

Auch wenn in norwegischen Gefängnissen nicht alles perfekt laufe, ist Ausbildungsleiter Lade vom norwegischen System überzeugt – einem System, das auf Rehabilitation statt Bestrafung setzt. Ein wichtiger Grundsatz: Die Strafe ist der Freiheitsentzug – nicht das Leben im Gefängnis. Sehr wichtig sei das Prinzip der Normalität, erklärt Lade. Dies bedeute, dass die Bestrafung für Gefangene der Verlust ihrer Freiheit ist, aber ihre anderen sozialen Rechte so weit wie möglich erhalten bleiben sollten.

Das Prinzip habe zur Folge, dass das Leben im Gefängnis so nah wie möglich am Leben außerhalb der Mauern orientiert sei. Beispielsweise hätten die Gefängnisse keine eigenen Lehrer oder Gefängnisärzte, sondern diese kommen von außerhalb in die Haftanstalt, erklärt Lade.

Gefängnisse in Norwegen: So sieht es dort aus

Gefängnisse in Norwegen gelten als besonders liberal. Das war aber nicht immer so. Der Wandel habe mit einem Paradigmenwechsel in den 1990er-Jahren begonnen. Unter anderem aufgrund von hohen Rückfallquoten fingen die Beamten an, auf intensive Arbeit mit den Straftätern statt auf Abschottung und Bestrafung zu setzen. Das Ziel: Bildung, Arbeit und soziale Unterstützung sollen echte Chancen auf ein straffreies Leben nach der Entlassung bieten.

Grundsätzlich wird in Norwegen, ähnlich wie in Deutschland, auch zwischen offenen und geschlossenen Gefängnissen unterschieden. Die geschlossenen Einrichtungen haben hohe Sicherheitsmaßnahmen und sind für gefährliche Häftlinge vorgesehen. Diese dienen auch dazu, die Gesellschaft vor Straftätern zu schützen. Die Insassen dürfen ihre Zellen nur zu bestimmten Zeiten verlassen und werden streng überwacht. Diese Art von Gefängnissen sind mit den normalen Haftbedingungen in Deutschland vergleichbar. Trotzdem wird bereits dort auf Resozialisierung gesetzt.

Das Halden-Gefängnis wurde 2010 eröffnet.

Gefängnis Halden in Norwegen gilt als Vorbild

Ein bekanntes Beispiel ist die Haftanstalt Halden. Sie wurde 2010 eröffnet und gilt als zweitgrößtes Gefängnis in Norwegen. Halden liegt nahe der schwedischen Grenze, etwa anderthalb Stunden mit dem Auto von Oslo entfernt.

Are Høidal leitete das Gefängnis von Halden bis März 2022. In einem Interview mit der Zeit sagte er über seine Arbeit dort: „Wir lassen Ihren Nachbarn frei – und welchen Nachbarn wollen Sie zurückhaben? Einen wütenden Nachbarn, der im Gefängnis schlecht behandelt wurde und der sich, wenn er entlassen wird, an der Gesellschaft rächen will? Oder wollen Sie einen Nachbarn, der nach der Entlassung anfängt zu arbeiten, Steuern zu zahlen, der dann ein Teil der Gesellschaft sein will? Wir entlassen neue Steuerzahler.“

Vor der Entlassung geht es für die Häftlinge meist in offene Gefängnisse. Diese haben keine Mauern oder Zellen mit Gittern. Die Häftlinge dürfen sich relativ frei bewegen und können oft außerhalb des Gefängnisses arbeiten. Diese Art der Haft legt den Fokus auf die komplette Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Auch in Deutschland gibt es die Möglichkeit, im offenen Vollzug eine Reststrafe abzusitzen. In Bayern allerdings ist das nur ein Bruchteil, obwohl der offene Vollzug nachweislich zu einer besseren Resozialisierung führt.

Natürlich geht es auch ums Geld. Die Unterbringung in einer Haftanstalt kostet den Staat viel Geld, der größte Anteil davon entfällt auf Personalkosten. Einer aktuellen Studie zufolge fallen für einen Insassen in Norwegen etwa 330 Euro pro Tag an, mehr als doppelt so viel wie in Deutschland, wo es etwa 158 Euro sind. Die Mehrkosten werden von der Studie mit den Reformen des Strafvollzugssystems seit den 1990er Jahren in Verbindung gebracht. Für Deutschland würde also eine Reform des Systems aufgrund der hohen Zahl an Gefangenen eine zusätzliche Belastung bedeuten.

Hans Petter Lade kann von oben in die Übungszellen blicken.

Ida Sandvik hat ihre Ausbildung an der Krus-Universität absolviert

Auf dem Weg durch die Krus-Universität trifft Studienleiter Lade auf eine seiner Studentinnen. Der Umgang ist locker, wirkt fast freundschaftlich. Ida Sandvik steht kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. In einem Aufenthaltsraum in der Universität sitzt die 28-Jährige mit anderen angehenden Justizvollzugsbeamten. In dieser Woche stehen die letzten Prüfungen an. Danach wird sie in einem der größten Gefängnisse Oslos arbeiten. Zuvor war sie im Gesundheitswesen tätig, doch der Wunsch nach Veränderung brachte sie zur Justiz.

„Es bedeutet ehrlich gesagt alles, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Ich habe dasselbe auch im Gesundheitswesen getan. Es geht darum, die Menschen zu verstehen, sich mit ihnen zu verbinden, ihren Schmerz und ihre Vergangenheit zu verstehen.“ Nur so könne Resozialisierung gelingen, da ist sich Sandvik sicher. Wichtig sei dabei auch, an die Zeit nach dem Gefängnis zu denken. „Wir schützen die Gesellschaft in der Zeit, in der die Gefangenen drinnen sind“, sagt Sandvik, „aber wir schützen die Gefangenen auch davor, in das zurückzufallen, was sie getan haben, bevor sie ins Gefängnis kamen.“ Dies gelinge, indem man den Insassen Werkzeuge zur guten Re-Integration an die Hand gebe, damit sie nicht in alte Muster zurückfallen.

Während ihrer Ausbildung hat Sandvik bereits mehr als ein Jahr in einem Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet. Besonders wichtig sei ihr bei ihrer Arbeit, den Gefangenen zu helfen. Das gelinge aber nur durch ein gutes Verhältnis zu den Insassen, erklärt sie: „Wenn man eine Person immer wieder bestraft oder sie ständig in Isolation steckt, wenn man regelmäßig Gewalt anwendet, dann lernt sie nicht, ein besserer Mensch zu sein.“

Ida Sandvik (zweite von links) mit ihren Kolleginnen in der Ausbildung.

Auch Ausbildungsleiter Lade betont, wie wichtig das Verhältnis von Gefängnisbeamten und Insassen sei. Es gebe keine starren Regeln zum richtigen Verhältnis von Nähe und Distanz, erklärt er. Die in Deutschland gern benutzte Regel einer Armlänge Abstand erachten er und seine Kollegen als weniger sinnvoll. Es werde den Beamten beigebracht, nicht zu viel Distanz zu halten, aber auch nicht zu privat zu werden. Das Ziel sei es, persönlich zu sein, um eine Beziehung aufzubauen, ohne private Details preiszugeben. Als Beispiel nennen die Lehrer zwar zu erzählen, dass man Kinder habe, die Namen derer allerdings sollten auf jeden Fall Privatsache bleiben.

Ermittlungen gegen Bedienstete der JVA Gablingen dauern an

Eine ganz andere Herangehensweise konnte unsere Redaktion in der JVA Gablingen erfahren. Für eine Videodoku sprach unsere Redaktion mit dort tätigen JVA-Beamten. Ein Beamter nannte die Armlänge Abstand zu den Häftlingen als seine Grundregel zum richtigen Distanzverhältnis.

Dass vereinzelt Beamte aber auch ihre Macht im Gefängnis wohl ausgenutzt haben sollen, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die damalige Leitung der JVA Gablingen zeigte sich bei unserem Besuch im Oktober 2023 stolz auf die harte Führungslinie. Gefängnischefin Zoraida Maldonado de Landauer beschrieb ihren Führungsstil als „konsequent“ und sprach von klaren Verhaltensregeln, an die sich alle hinter den Mauern zu halten hätten.

Doch ganz offensichtlich haben ausgerechnet Gefängnisbedienstete das nicht getan. Das zeigen die umfangreichen Ermittlungen und die Aussagen vieler Betroffener und Zeugen. Auch die sogenannte Anti-Folter-Kommission hat die Zustände in der JVA Gablingen bereits scharf kritisiert. Am Donnerstag wird diese ihren Bericht vorstellen – und Gablingen wird einer der großen Schwerpunkte sein.

Auf der Gefängnisinsel Bastoy leben Straftäter wie in Freiheit.

Eine ganz andere Art von Haft gibt es in Norwegen. Fast schon berühmt ist die Gefängnisinsel Bastoy im Oslofjord. Die Insel befindet sich etwa 75 Kilometer südlich von Oslo. Sie ist 2300 Hektar groß und funktioniert laut offiziellen Angaben der Gefängnisverwaltung wie eine eigene kleine Gemeinde mit rund 80 Gebäuden, Straßen, Strandabschnitten und einem Fußballplatz.

Sogar eine Kirche, eine Schule und einen eigenen Leuchtturm gibt es auf der Insel. Dort wird der offene Vollzug regelrecht vorgelebt. Unterstützt werden die Gefangenen von Beamten wie Ida Sandvik, ausgebildet unter anderem im Keller der Krus-Universität – in originalgetreuen Nachbauten von Gefängniszellen.