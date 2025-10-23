Restaurants am Münchner Flughafen: Wo sich vor dem Abflug am besten der Hunger stillen lässt

Es gibt einige Restaurants am Flughafen München. Reicht es nur noch für einen schnellen Kaffee nach der Sicherheitskontrolle, oder wollen Sie sich nach erfolgreicher Parkplatzsuche bzw. Anreise mit der S-Bahn bei einem entspannten Essen von Ihren Lieben verabschieden? Wir haben alle Möglichkeiten aufgelistet, geordnet nach der Lage und mit den wichtigsten Informationen.
Restaurants Zentral am Flughafen München
Airbräu
- Charakter: Wirtschaft mit Bräustüberl-Atmosphäre, angeschlossenem Biergarten und eigener Brauerei. Bayerische Schmankerl
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 8 bis 23 Uhr
Breznsalzer
- Charakter: Backwaren, Sandwiches und Getränke
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr
Caffè Vergnano
- Charakter: Italienischer Kaffee, dazu italienische, bayerische und asiatische Gerichte
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr
McDonald‘s
- Charakter: Fast Food, vom Frühstück bis spät nachts
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5 bis 0 Uhr
Mountain Hub Gourmet
- Charakter: Internationale Spezialitäten, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern
- Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
- Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 12 bis 13.30 Uhr und Dienstag bis Freitag von 18.30 bis 21 Uhr
Mountain Hub Social Dining
- Charakter: Restaurant mit modernem Alpen-Flair
- Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6.30 bis 10.30 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr
Nightflight Bar
- Charakter: Bar mit Cocktails, Spirituosen und Snacks
- Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 8 bis 1.30 Uhr
Segafredo
- Charakter: Kaffee, Panini und kleine Dolci
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5.30 bis 20 Uhr
Smokey Joe‘s
- Charakter: Imbisse zubereitet im „Würstelflieger“
- Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 10 bis 21 Uhr
Essen am Terminal 1
Vor der Sicherheitskontrolle
Alfredo Bar und Biergarten
- Charakter: Italienischer Kaffee und bayerische Schmankerl
- Genauer Standort: Modul D - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr
Apollinaris Bar
- Charakter: Heißgetränke, Gebäck und Snacks
- Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6.30 bis 21 Uhr
Bamee
- Charakter: Wok-Gerichte aus einer thailändischen Showküche
- Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr
Coca-Cola Bar und Biergarten
- Charakter: Erfrischende Getränke und bayerische Schmankerl
- Genauer Standort: Modul B - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 14 Uhr
Coffee Fellows
- Charakter: Kaffee und Bagels
- Genauer Standort: Modul D - Ebene 04 und Modul E - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr und 7.30 bis 15 Uhr
Erdinger Bar und Biergarten
- Charakter: Bier der bekannten Weißbierbrauerei, dazu bayerische Speisen
- Genauer Standort: Modul C - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 16 Uhr
Nach der Sicherheitskontrolle
Allresto Snack Bar
- Charakter: Bar mit Getränken und Snacks sowie warmen Speisen wie z. B. Ciabatta oder Sandwich-Toasts
- Genauer Standort: Abflug, Halle C-West - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 4 - 22.30 Uhr
Hofbräu Bistro
- Charakter: Bierspezialitäten, dazu Salate und regionale Schmankerl
- Genauer Standort: Modul A - Ebene 04 und Modul D - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 4 bis 22 Uhr, bei Modul A erst ab zwei Stunden vor dem ersten Abflug
Magnum Gate
- Charakter: Eisspezialitäten, dazu Snacks und Getränke
- Genauer Standort: Modul B - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr
Mionetto Bar
- Charakter: Italienische Prosecco-Bar mit Snacks und Kaffee
- Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 4 bis 22 Uhr
Essen am Terminal 2
Vor der Sicherheitskontrolle
Airport Oliva
- Charakter: Südländische Gerichte wie Lahmacun, aber auch Döner und Sandwiches
- Genauer Standort: Gates G, H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 7 bis 22.30 Uhr
Backstube Wünsche
- Charakter: Bayerische Backstube mit Snacks
- Genauer Standort: Gates G, H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 5 bis 22 Uhr
Brioche Dorée
- Charakter: Französische Backwaren, vom Croissant bis zur Quiche
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 4 bis 18 Uhr
Cloud 7
- Charakter: Ob Frühstück oder Lunch - Hauptsache gesund. Fokus auf Superfood
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 07
- Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr
Käfer Genusswerkstatt
- Charakter: Regionale und globale Spezialitäten mit integriertem Shop für Feinschmecker
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Sportalm
- Charakter: Alpines Ambiente, traditionelle Gerichte, Pasta, Salate und mehr
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr
Starbucks
- Charakter: Kaffee-Variationen mit Kuchen und anderen Snacks
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Nach der Sicherheitskontrolle
Adelholzener Bar
- Charakter: Adelholzener Getränke, aber auch Biere und Heißgetränke. Dazu Sandwiches
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr
Airbräu next to heaven
- Charakter: die kleine Schwester des Airbäus im MAC. Schmankerl und Bier
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 7 bis 20 Uhr
Bamee
- Charakter: Wok-Gerichte aus einer thailändischen Showküche
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr
Bluebird Bar
- Charakter: Snacks zum Frühstücken, aber auch Pizza und Pasta
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 13 Uhr
Boconero Express
- Charakter: Kaffee-Spezialitäten, dazu Sandwiches, Salate und Snacks
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 7.30 bis 13 Uhr, aber nur während der Öffnungszeiten der Sonderkontrollstelle USA
Café-Konditorei Aida
- Charakter: Wiener Kaffeehauskultur
- Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr
Ciao Amici
- Charakter: Kaffee, dazu warme und kalte italienische Snacks
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
- Öffnungszeiten: 8.30 bis 16.30 Uhr, allerdings abhängig von den Abflügen von den Gates G61 bis G72
Cucina Popolare
- Charakter: Italienisches Flair mit Pizza, Pasta und Salaten
- Genauer Standort: Gates K, L - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr
Dallmayr Bistro
- Charakter: Tee- und Kaffeedelikatessen, dazu Münchner Bistroküche
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr
dean&david
- Charakter: Bunter Mix aus Bowls, Salaten und anderen Snacks
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 und Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr
Foodji
- Charakter: Pickup-Stationen mit Salaten, Suppen und Getränken
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 sowie Gates K und L - Ebene 04 und 05
- Öffnungszeiten: rund um die Uhr
Fürstenlounge
- Charakter: Sekt und andere Getränke, dazu Kuchen, Salate und auch warmes Essen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr
Hans im Glück
- Charakter: Große Auswahl an Burgern und Blick aufs Rollfeld
- Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 8 bis 21 Uhr
Käfer Bistro
- Charakter: Spezialitäten aus Bayern und der Welt im Bistro-Feeling
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr
Lenbachs Bar und Galerie
- Charakter: Getränke und Tapas im kunstollen Ambiente
- Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Paulaner Bierhaus
- Charakter: Münchner Wirtshausstimmung vor dem Abflug
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Seafood meets Asia
- Charakter: Sandwiches, Pasta und ein Mix aus asiatischer und Nordsee-Küche
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
- Öffnungszeiten: 4.30 bis 21 Uhr
Selmans Restaurant und Bar
- Charakter: Vornehme Küche mit einem bunten Mix an Snacks von Bagels über Bowls bis zu asiatischen Suppen
- Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr
Sissi & Franz
- Charakter: Elegante Kaffeehaus- und Hofkultur-Atmosphäre in Anlehnung an die berühmte Kaiserin
- Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 05
- Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr
