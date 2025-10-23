Icon Menü
Restaurants am Flughafen München: Wo kann man am besten seinen Hunger stillen?

Flughafen München

Restaurants am Münchner Flughafen: Wo sich vor dem Abflug am besten der Hunger stillen lässt

Vom kurzen Snack vor dem Abflug bis zur Genuss-Mahlzeit im Airport-Ambiente – der Flughafen München bietet einige kulinarische Optionen. Eine Übersicht.
Von Thomas Jensen
    • |
    • |
    • |
    • |
    Von traditionell bayerisch über mediterran bis zu asiatisch: Am Flughafen München findet sich eine Vielzahl an Restaurants, Cafés und Imbissen an Terminal 1 und 2 sowie vor und hinter der Sicherheitskontrolle.
    Von traditionell bayerisch über mediterran bis zu asiatisch: Am Flughafen München findet sich eine Vielzahl an Restaurants, Cafés und Imbissen an Terminal 1 und 2 sowie vor und hinter der Sicherheitskontrolle. Foto: Flughafen München, dpa (Symbolbild)

    Es gibt einige Restaurants am Flughafen München. Reicht es nur noch für einen schnellen Kaffee nach der Sicherheitskontrolle, oder wollen Sie sich nach erfolgreicher Parkplatzsuche bzw. Anreise mit der S-Bahn bei einem entspannten Essen von Ihren Lieben verabschieden? Wir haben alle Möglichkeiten aufgelistet, geordnet nach der Lage und mit den wichtigsten Informationen.

    Restaurants Zentral am Flughafen München

    Airbräu

    • Charakter: Wirtschaft mit Bräustüberl-Atmosphäre, angeschlossenem Biergarten und eigener Brauerei. Bayerische Schmankerl
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 8 bis 23 Uhr

    Breznsalzer

    • Charakter: Backwaren, Sandwiches und Getränke
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr

    Caffè Vergnano

    • Charakter: Italienischer Kaffee, dazu italienische, bayerische und asiatische Gerichte
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5.30 bis 22 Uhr

    McDonald‘s

    • Charakter: Fast Food, vom Frühstück bis spät nachts
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5 bis 0 Uhr

    Mountain Hub Gourmet

    • Charakter: Internationale Spezialitäten, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern
    • Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 12 bis 13.30 Uhr und Dienstag bis Freitag von 18.30 bis 21 Uhr

    Mountain Hub Social Dining

    • Charakter: Restaurant mit modernem Alpen-Flair
    • Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6.30 bis 10.30 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr

    Nightflight Bar

    • Charakter: Bar mit Cocktails, Spirituosen und Snacks
    • Genauer Standort: Hilton Hotel - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 8 bis 1.30 Uhr

    Segafredo

    • Charakter: Kaffee, Panini und kleine Dolci
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5.30 bis 20 Uhr

    Smokey Joe‘s

    • Charakter: Imbisse zubereitet im „Würstelflieger“
    • Genauer Standort: Munich Airport Center - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 10 bis 21 Uhr

    Essen am Terminal 1

    Vor der Sicherheitskontrolle

    Alfredo Bar und Biergarten

    • Charakter: Italienischer Kaffee und bayerische Schmankerl
    • Genauer Standort: Modul D - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr

    Apollinaris Bar

    • Charakter: Heißgetränke, Gebäck und Snacks
    • Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6.30 bis 21 Uhr

    Bamee

    • Charakter: Wok-Gerichte aus einer thailändischen Showküche
    • Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr

    Coca-Cola Bar und Biergarten

    • Charakter: Erfrischende Getränke und bayerische Schmankerl
    • Genauer Standort: Modul B - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 14 Uhr

    Coffee Fellows

    • Charakter: Kaffee und Bagels
    • Genauer Standort: Modul D - Ebene 04 und Modul E - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr und 7.30 bis 15 Uhr

    Erdinger Bar und Biergarten

    • Charakter: Bier der bekannten Weißbierbrauerei, dazu bayerische Speisen
    • Genauer Standort: Modul C - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 16 Uhr

    Nach der Sicherheitskontrolle

    Allresto Snack Bar

    • Charakter: Bar mit Getränken und Snacks sowie warmen Speisen wie z. B. Ciabatta oder Sandwich-Toasts
    • Genauer Standort: Abflug, Halle C-West - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 4 - 22.30 Uhr

    Hofbräu Bistro

    • Charakter: Bierspezialitäten, dazu Salate und regionale Schmankerl
    • Genauer Standort: Modul A - Ebene 04 und Modul D - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 4 bis 22 Uhr, bei Modul A erst ab zwei Stunden vor dem ersten Abflug

    Magnum Gate

    • Charakter: Eisspezialitäten, dazu Snacks und Getränke
    • Genauer Standort: Modul B - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr

    Mionetto Bar

    • Charakter: Italienische Prosecco-Bar mit Snacks und Kaffee
    • Genauer Standort: Modul C - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 4 bis 22 Uhr

    Essen am Terminal 2

    Vor der Sicherheitskontrolle

    Airport Oliva

    • Charakter: Südländische Gerichte wie Lahmacun, aber auch Döner und Sandwiches
    • Genauer Standort: Gates G, H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 7 bis 22.30 Uhr

    Backstube Wünsche

    • Charakter: Bayerische Backstube mit Snacks
    • Genauer Standort: Gates G, H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 5 bis 22 Uhr

    Brioche Dorée

    • Charakter: Französische Backwaren, vom Croissant bis zur Quiche
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 4 bis 18 Uhr

    Cloud 7

    • Charakter: Ob Frühstück oder Lunch - Hauptsache gesund. Fokus auf Superfood
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 07
    • Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr

    Käfer Genusswerkstatt

    • Charakter: Regionale und globale Spezialitäten mit integriertem Shop für Feinschmecker
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Sportalm

    • Charakter: Alpines Ambiente, traditionelle Gerichte, Pasta, Salate und mehr
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr

    Starbucks

    • Charakter: Kaffee-Variationen mit Kuchen und anderen Snacks
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Nach der Sicherheitskontrolle

    Adelholzener Bar

    • Charakter: Adelholzener Getränke, aber auch Biere und Heißgetränke. Dazu Sandwiches
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr

    Airbräu next to heaven

    • Charakter: die kleine Schwester des Airbäus im MAC. Schmankerl und Bier
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 7 bis 20 Uhr

    Bamee

    • Charakter: Wok-Gerichte aus einer thailändischen Showküche
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr

    Bluebird Bar

    • Charakter: Snacks zum Frühstücken, aber auch Pizza und Pasta
    • Genauer Standort:  Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 13 Uhr

    Boconero Express

    • Charakter: Kaffee-Spezialitäten, dazu Sandwiches, Salate und Snacks
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 7.30 bis 13 Uhr, aber nur während der Öffnungszeiten der Sonderkontrollstelle USA

    Café-Konditorei Aida

    • Charakter:  Wiener Kaffeehauskultur
    • Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr

    Ciao Amici

    • Charakter: Kaffee, dazu warme und kalte italienische Snacks
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 03
    • Öffnungszeiten: 8.30 bis 16.30 Uhr, allerdings abhängig von den Abflügen von den Gates G61 bis G72

    Cucina Popolare

    • Charakter: Italienisches Flair mit Pizza, Pasta und Salaten
    • Genauer Standort: Gates K, L - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr

    Dallmayr Bistro

    • Charakter: Tee- und Kaffeedelikatessen, dazu Münchner Bistroküche
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr

    dean&david

    • Charakter: Bunter Mix aus Bowls, Salaten und anderen Snacks
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 und Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr

    Foodji

    • Charakter: Pickup-Stationen mit Salaten, Suppen und Getränken
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04 sowie Gates K und L - Ebene 04 und 05
    • Öffnungszeiten: rund um die Uhr

    Fürstenlounge

    • Charakter: Sekt und andere Getränke, dazu Kuchen, Salate und auch warmes Essen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21 Uhr

    Hans im Glück

    • Charakter: Große Auswahl an Burgern und Blick aufs Rollfeld
    • Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 8 bis 21 Uhr

    Käfer Bistro

    • Charakter: Spezialitäten aus Bayern und der Welt im Bistro-Feeling
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 7 bis 21 Uhr

    Lenbachs Bar und Galerie

    • Charakter: Getränke und Tapas im kunstollen Ambiente
    • Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Paulaner Bierhaus

    • Charakter: Münchner Wirtshausstimmung vor dem Abflug
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Seafood meets Asia

    • Charakter: Sandwiches, Pasta und ein Mix aus asiatischer und Nordsee-Küche
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 04
    • Öffnungszeiten: 4.30 bis 21 Uhr

    Selmans Restaurant und Bar

    • Charakter: Vornehme Küche mit einem bunten Mix an Snacks von Bagels über Bowls bis zu asiatischen Suppen
    • Genauer Standort: Gates G und H - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr

    Sissi & Franz

    • Charakter: Elegante Kaffeehaus- und Hofkultur-Atmosphäre in Anlehnung an die berühmte Kaiserin
    • Genauer Standort: Gates K und L - Ebene 05
    • Öffnungszeiten: 5 bis 21.30 Uhr
