Madonna kehrt in die Partnachklamm zurück

Monatelang war sie beim Restaurator. Nun wird die historische Madonnen-Figur an ihren Platz in der Partnachklamm zurückgebracht. Bei der Restaurierung kam ein Geheimnis zutage.

In der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen wird am Montag (10.15 Uhr) eine historische Madonnen-Figur wieder an ihren angestammten Platz über den Fluten zurückgebracht. Ein evangelischer und ein katholischer Geistlicher begleiten nach Angaben des Marktes Garmisch-Partenkirchen die Rückkehr der Gottesmutter nach der viermonatigen Restaurierung mit einer ökonomischen Feier.

Ein Restaurator hatte die vermutlich mehr als 100 Jahre alte Figur von Kalk und Grünspan befreit, sie strahlt nun wieder bronzefarben. Bei der Restaurierung kam ein bisher unbekannter Hohlraum im Inneren der Madonna zum Vorschein, mit Münzen aus dem 19. Jahrhundert und einem Schriftstück, das nun nach Angaben des Marktes Garmisch-Partenkirchen ebenfalls restauriert werden soll. Der "Münchner Merkur" hatte zuerst über die unerwarteten Funde berichtet.

Man erhofft sich davon auch neue Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte der Madonnen-Figur, die bisher auf die Zeit der Klammerschließung um 1910 datiert wurde, hieß es aus dem Rathaus.

Jährlich besuchen rund 300.000 Menschen die Partnachklamm. Die rund 700 Meter lange und teils über 80 Meter tief eingeschnittene Felsenschlucht nahe Garmisch-Partenkirchen wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für den Tourismus erschlossen. Sie ist seit 1912 ein Naturdenkmal und seither begehbar.

