Armer schwarzer Kater - Feuerwehreinsatz

Ein Kater ist in München aus dem Motorraum von Frauchens Autos gerettet worden. Der schwarze Stubentiger namens Halona sei bei seinen Streifgängen im Stadtteil Obersendling in den Motorraum geklettert und dort steckengeblieben, teilte die Feuerwehr mit.

Die Besitzerin habe ihn bereits in der Nacht vermisst und sich am nächsten Tag entlang der üblichen Pfade des Tieres auf die Suche gemacht. Schließlich habe sich der Kater bemerkbar gemacht - aus dem Motorraum ihres Autos.

Allerdings konnte sie Halona nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Deshalb rückten die Tierrettungsprofis der Feuerwehr ran. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges habe einige Teile im Motorraum entfernt - bis der Kater wieder frei war. Er sei augenscheinlich wohlbehalten und gesund an die Besitzerin übergeben worden. Was den Kater in den Motorraum lockte, blieb offen.