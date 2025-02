Bergsteiger sitzen nachts in 2.000 Metern Höhe fest

Zwei verirrte Bergsteiger haben am Wochenende eine Nacht auf 2.000 Metern Höhe ausharren müssen. Die beiden Männer im Alter von 40 und 45 Jahren waren am Samstag am Hohen Göll in der Nähe von Berchtesgaden unterwegs, als die Dunkelheit hereinbrach, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Die beiden hätten die geplante Route aus den Augen verloren und saßen schließlich in einer Rinne fest.

Gegen 5.00 Uhr hätten die Bergsteiger einen Notruf abgesetzt. Da das Duo ausreichend ausgerüstet war, habe sich der Einsatzleiter der Bergwacht entschieden, vorerst nicht auszurücken. Erst bei Tageslicht nahm ein Hubschrauber zwei Bergretter auf, die nach den verirrten Bergsteigern suchten. Mit der Seilwinde konnten diese schließlich unverletzt gerettet werden.