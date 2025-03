Leiche nach Feuer in Mehrfamilienhaus gefunden

Rettungskräfte haben nach einem Brand in einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen eine Leiche gefunden. Das Feuer sei am frühen Morgen in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Beim Löschen hätten Rettungskräfte die Leiche entdeckt.

Nach dem Fund war die Polizei am Morgen unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Vielzahl an Beamten im Einsatz. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen ermittle in dem Fall, teilte die Polizei mit. Den Grund nannte ein Sprecher zunächst nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung gebe es aber nicht.