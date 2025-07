Mountainbiker stürzt in Trail und verletzt sich schwer

Ein Mountainbiker ist in einem anspruchsvollen Trail in Unterfranken gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er wurde am Samstag aus einem schwer zugänglichen Gelände des Trails bei Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gerettet, wie die Kreisbrandinspektion des Landratsamts Aschaffenburg mitteilte. So landete der Rettungshubschrauber etwa auf einem nahegelegenen Fußballplatz.

Die Feuerwehrleute übernahmen den Angaben nach die Erstversorgung des Schwerverletzten. Mit vereinten Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, zwei Notärzten und der Bergwacht wurde der Mountainbiker schließlich aus dem steilen Gelände geholt. Nach der medizinischen Versorgung im Rettungswagen wurde er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.