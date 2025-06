Toter bei mutmaßlichem Badeunfall in Niederbayern

Im Mauerner Naturbadesee bei Neustadt an der Donau ist am Donnerstag ein 27-jähriger Mann ertrunken. Das teilt die örtliche Polizei in Niederbayern mit. Demnach war der Mann an Fronleichnam am Badesee zu Gast, bei einem Gang ins Wasser am Nachmittag ging er plötzlich unter und tauchte nicht wieder auf. Die anschließende Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg.

Am Freitag meldeten die Behörden nun, dass der Mann nur noch tot im Wasser gefunden werden konnte. An der Suche waren dem Polizeibericht zufolge Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und Rettungsdienste beteiligt. Für die Suche war das Gewässer abgeriegelt worden. Da die genaue Ursache des Vorfalls noch nicht geklärt ist, hat die Polizei Ermittlungen zum Tod des 27-Jährigen aufgenommen. Dies ist indes auch bei mutmaßlichen Badeunfällen ein üblicher Vorgang.

Mindestens zwei tödliche Badeunfälle an Fronleichnam in Bayern

In Bayern gab es zudem an Fronleichnam noch einem zweiten Todesfall an Badegewässern zu beklagen. Im oberbayerischen Inzell war ebenfalls eine Person ertrunken: Ein 15-jähriger Junge starb dort in einem Badesee. Er war Teil einer Gruppe von 30 Kindern und Jugendlichen, die das Naturbad am Donnerstag gemeinsam besucht hatte. Einige Zeit nach seinem Verschwinden zog ihn ein Badegast leblos aus dem Wasser. Es war wohl in rund drei Metern Tiefe gewesen. Vor dem Unfall war er zuletzt im Nichtschwimmerbereich gesehen worden, geborgen wurde er schließlich im Schwimmerbereich.

Eine zufällig im Schwimmbad anwesende Ärztin begann mit Reanimationsmaßnahmen, die kurz darauf vom Notarzt für lange Zeit fortgeführt wurden. Doch die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos, der Notarzt konnte nur noch den Tod des 15-Jährigen feststellen. Auch hier wird ermittelt. Hinweise für ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht, wenngleich die Ermittlungen noch am Anfang stehen.

Insgesamt ist das Baden in bayerischen Seen jedoch überwiegend sicher. Wie jüngste Messungen zeigen, ist in den meisten EU-Badegewässern im Freistaat die Wasserqualität ausgezeichnet.