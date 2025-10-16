Tote in verrauchtem Haus - keine Hinweise auf Fremdeinwirken

Nach dem Fund von zwei Toten in einem verrauchten Haus in Niederbayern gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Menschen. Wie die Polizei mitteilte, brach nach aktuellen Erkenntnissen ein Feuer im Bereich des Treppenhauses aus. Ermittler der Kriminalpolizei begutachteten den Brandort im Wohnhaus.

Bei den Toten handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 83 Jahren, das in dem Haus in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) nahe der Grenze zu Tschechien wohnte. Den Rauch im Haus hatten laut Polizei Mitarbeiter eines Pflegedienstes am Mittwochmorgen bemerkt. Daraufhin hätten diese einen Notruf abgesetzt. Später fanden Rettungskräfte die beiden Leichen.