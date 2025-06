Möglicher Gasaustritt - vier Menschen im Krankenhaus

Im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) haben Menschen am Stadtplatz über gesundheitliche Probleme geklagt. Vier Menschen seien wegen Husten, Übelkeit und Schwindel vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Informationen war es möglicherweise zu einem Gasaustritt in einem Gebäude gekommen.

Am Abend hatte die Polizei den Einsatz beendet und den Stadtplatz wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Polizei war am Nachmittag gerufen worden, weil am Stadtplatz mehrere Menschen über Husten geklagt hätten, hatte es in einer ersten Mitteilung geheißen. Anwohner am Stadtplatz waren gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz, um gegebenenfalls medizinische Hilfe zu leisten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.