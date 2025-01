Ohne Klassenzimmer und fixe Fächer: Augsburger Realschüler lernen nach ihrem eignen Plan

Linus übt Englischvokabeln interaktiv an seinem Tablet. Yusuf schreibt zur selben Zeit einen Test in Deutsch und Mara bespricht ihre Lernfortschritte mit ihrem Lerncoach. Einige ihrer Mitschüler erhalten währenddessen vom Mathelehrer einen Input im Bruchrechnen: Eine solche Art zu Lernen liegt nicht in ferner Zukunft, sondern sie beginnt im neuen Schuljahr. Zumindest an der Bischof-Ulrich-Realschule in Augsburg. Gemeinsamer Stundenplan? Klassenzimmer? Schulstunden über 45 Minuten? Alles bald Vergangenheit. Selbstorganisiertes Lernen wird ab dem kommenden Schuljahr in der Einrichtung des Schulwerks der Diözese Augsburg im Vordergrund stehen. „Für uns sieht so die Schule der Zukunft aus“, sagt Schulwerksdirektor Peter Kosak.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Kosak Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis