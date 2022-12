Rewe eröffnet in München Supermarkt ohne Kassen

Lange Warteschlagen an der Kasse gibt es in einer Münchner Rewe-Filiale garantiert nicht – denn es gibt dort gar keine Kassen. Kunden können in dem Supermarkt per App einkaufen.

Ein Supermarkt ohne Kasse? Das gibt es jetzt in München. Rewe hat seine erste Filiale ohne Kasse in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnet. Kunden können sich per App anmelden, am Eingang scannen, Waren aus den Regalen nehmen und einfach gehen. Kameras und Gewichtssensoren überwachen, was eingekauft wird. Die Rechnung kommt dann kurz darauf aufs Smartphone. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Erster vollautonomer Rewe in München eröffnet

Es ist laut Rewe der erste vollautonome Supermarkt des Unternehmens. Die Technik war zuvor in zwei hybriden Geschäften in Berlin und Köln parallel zu klassischen Kassen getestet worden. Auch die Filiale in München ist noch Teil der Testphase. Obwohl der Supermarkt keine Kassen hat, wird kein Personal eingespart. Unter anderem sei der Einräumvorgang aufwendiger als bei herkömmlichen Märkten.

Der erste Kunde am Mittwoch in München war der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Es freue ihn, dass Rewe München als Standort gewählt habe, sagte er. Das innovative Konzept zeige, wie Digitalisierung im Alltag einen konkreten Mehrwert für den Kunden bietet. "Wenn sich das Konzept durchsetzt, könnten Warteschlangen an den Kassen schon bald der Vergangenheit angehören", so Aiwanger.

Mehrere Einzelhändler testen Supermarkt ohne Kasse

Mehrere Einzelhändler testen derzeit ähnliche Konzepte, so Frank Horst vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Es handle sich dabei meist um kleine Märkte. Das trifft auch für den autonomen Rewe in München mit knapp 300 Quadratmetern Verkaufsfläche zu. Man müsse letztendlich abwarten, wie diese Konzepte von den Kunden angenommen würden, sagt Horst. (mit dpa)