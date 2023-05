Brand eines Bauernhofes: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebs in Unterfranken ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Die Ursache des Feuers in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) war zunächst unklar und soll im Laufe der Woche ermittelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am Montagabend in einer Halle auf dem Anwesen ausgebrochen.

Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort versorgt. Etwa 100 Rinder und Kälber habe die Feuerwehr aus der Halle retten können. Die Tiere seien unverletzt geblieben. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine Summe im unteren siebenstelligen Bereich.

(dpa)