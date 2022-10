Traktorteile von Firmengelände geklaut

Ein Unbekannter hat Traktorteile im Wert von mehr als 100.000 Euro vom Firmengelände eines Händlers in Unterfranken geklaut.

Die Fahrzeugteile wurden am Montag fachmännisch aus vor Ort gelagerten Traktoren ausgebaut und gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls in Wülfershausen an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld).

(dpa)