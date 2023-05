Schulbus bei Ried kommt von Straße ab: Vier Kinder verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus bei Ried (Kreis Aichach-Friedberg) sind sechs Menschen verletzt worden. Darunter sind vier Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Glimpflich ging ein Schulbusunfall auf der Staatsstraße 2052 zwischen Ried und Egenburg ab. Im Waldstück, auf Höhe der Abzweigung nach Eismannsberg, wollte der 73-jährige Schulbusfahrer die Kreuzung von Eismannsberg kommend in Richtung Riedhof überqueren und übersah dabei einen auf der Staatsstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden sechs Personen leicht verletzt. Wie die Polizei angibt, waren darunter auch vier Schulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Schulbusunfall bei Ried: Kinder konnten mit zweitem Bus zur Schule fahren

Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher ist ebenfalls informiert über den Unfall: "Es ist immer kritisch, wenn ein Schulbus in einen Unfall verwickelt ist." Gott sei Dank seien die Kinder weitgehend unverletzt geblieben. "Nach meinen Informationen konnten alle Kinder in einen zweiten Schulbus umsteigen und zur Grundschule gebracht werden", sagt Gerstlacher. Vor Ort waren auch die Feuerwehren aus Baindlkirch, Ried und Eismannsberg. Der First Responder der Feuerwehr Baindlkirch versorgte die Verletzten und betreute anschließend noch die Kinder in der Grundschule.

Erst im Januar verunglückte ein 67-jähriger Fahrer eines mit sieben Schulkindern besetzten Kleinbusses in Kissing. Drei Kinder und der Busfahrer wurden damals leicht verletzt.