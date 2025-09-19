Icon Menü
Nach drei Wolfsrissen in der Rhön: Warum die Tiere wohl nicht geschossen werden dürfen

Unterfranken

Nach drei Wolfsrissen in der Rhön: Warum die Tiere wohl nicht geschossen werden dürfen

Nach welchen Kriterien das Landratsamt Bad Kissingen das weitere Vorgehen prüft und warum es eine dringende Empfehlung an die Schafhalter gibt.
Von Thomas Pfeuffer und Karl Kovacs
    Für die Wölfe, die in den vergangenen Wochen Weidetiere bei Riedenberg gerissen haben, wird es wohl keine Abschuss-Genehmigung geben. Unter anderem, weil die Schafe nicht ausreichend geschützt waren.
    Für die Wölfe, die in den vergangenen Wochen Weidetiere bei Riedenberg gerissen haben, wird es wohl keine Abschuss-Genehmigung geben. Unter anderem, weil die Schafe nicht ausreichend geschützt waren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolfoto)

    Drei Wolfsangriffe auf Weidetiere in den vergangenen Tagen bei Riedenberg und Römershag sorgen in der Region für Aufregung und Diskussionen. Zuletzt hatte Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch in Schondra gefordert, dass es möglich sein müsse, Wölfe zu entnehmen. Der Schutz der Weidetierhaltung stehe bei diesem Thema an erster Stelle. Damit stellt sich die Frage, wann Wölfe geschossen werden dürfen und wie nun in der Rhön weiter verfahren werden soll.

