Nach drei Wolfsrissen in der Rhön: Warum die Tiere wohl nicht geschossen werden dürfen

Drei Wolfsangriffe auf Weidetiere in den vergangenen Tagen bei Riedenberg und Römershag sorgen in der Region für Aufregung und Diskussionen. Zuletzt hatte Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch in Schondra gefordert, dass es möglich sein müsse, Wölfe zu entnehmen. Der Schutz der Weidetierhaltung stehe bei diesem Thema an erster Stelle. Damit stellt sich die Frage, wann Wölfe geschossen werden dürfen und wie nun in der Rhön weiter verfahren werden soll.
Unterfranken
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden