Rikschafahrer ins Gesicht geschlagen – Streit um Fahrpreis eskaliert

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am späten Mittwochabend, 24. September, vor einer Diskothek am Münchner Maximiliansplatz. Das teilt das Polizeipräsidium München mit. Demnach war ein Streit zwischen einer Gruppe und einem Rikschafahrer eskaliert.

Streit am Maximiliansplatz in München: Mann schlägt Rikschafahrer

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 23.30 Uhr über den Notruf zum Maximiliansplatz alarmiert. Dort soll es eine tätliche Auseinandersetzung zwischen vier bis fünf Personen gegeben haben, die bereits beendet war als die Beamten eintrafen.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein 41-jähriger Rikschafahrer eine Gruppe von fünf Fahrgästen im Bereich der Theresienwiese aufgenommen und diese zum Maximiliansplatz transportiert. Dort kam es zum Streit zwischen dem Fahrer und einem 32-Jährigen, da dieser offenbar nur einen Teil des Fahrpreises zu zahlen bereit war.

32-Jähriger wegen Erpressung und Körperverletzung angezeigt

Der Streit eskalierte zu einer Rangelei zwischen dem Rikschafahrer, dem 32-Jährigen sowie dessen Begleitern. In dessen Verlauf schlug der 32-Jährige den Fahrer mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Der Rikschafahrer musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Der 32-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort zwar entlassen, er wurde jedoch wegen räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das Kommissariat 21, das sich mit Raub- und Erpressungsdelikten beschäftigt, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Auch auf dem Münchner Oktoberfest ist es seit dem Start bereits zu einer Vielzahl von Straftaten gekommen. Von einer mutmaßlichen Vergewaltigung auf der Wiesn bis hin zu Körperverletzungen und einem Hitlergruß, musste die Polizei zu vielen Einsätzen ausrücken.