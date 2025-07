Parken beim Robbie-Williams-Konzert: Parkharfe und Parkplätze in der Nähe

Wenn in der Olympiahalle oder im Olympiastadion in München größere Veranstaltungen stattfinden, sollte man schnell sein, wenn man sein Auto direkt am Olympiapark abstellen möchten. Denn oft sind die Parkplätze dort schnell belegt. Hier erfahren Sie, welche alternativen Parkmöglichkeiten es gibt, wenn die Parkharfe voll ist.

Parken bei Robbie-Williams-Konzerten direkt an der Olympiahalle

Die Parkharfe befindet sich unweit des Olympiastadions. Die Parkgebühren für 24 Stunden betragen acht Euro. Die Stellplätze dort sind jedoch begrenzt. Es gibt lediglich 3900 Parkplätze. Schon in die Olympiahalle passen allerdings mehr als 15.000 Menschen, im Olympiastadion sind es knapp 80.000. Dementsprechend schnell sind die Stellplätze bei größeren Veranstaltungen belegt.

Auch direkt am Olympiastadion gibt es ein Parkdeck mit 400 Stellplätzen, das 24 Stunden geöffnet ist. Die ersten 30 Minuten sind dort kostenlos. Für zwei Stunden bezahlt man fünf Euro, für drei Stunden sieben Euro, für vier Stunden neun Euro, für fünf Stunden elf Euro und für sechs Stunden 13 Euro. Pro Tag fallen maximal Kosten in Höhe von 15 Euro an.

Olympiahalle München: Parken in der Nähe

In der Nähe des Olympiaparks gibt es alternative Parkmöglichkeiten. Eine davon ist das Parkhaus des Olympia-Einkaufszentrums. Dort gibt es 2400 Stellplätze. Die erste Stunde kostet zwei Euro, ab der dritten Stunde sind es je zwei Euro. Die Tageshöchstgebühr beträgt 15 Euro. Das Parkhaus ist an allen Tagen 24 Stunden geöffnet. Mit der U3 ist man ist drei Minuten am Olympiapark.

Eine weitere – kleinere und teurere – Alternative ist die Parkgarage der BMW-Welt. Dort stehen nur gut 600 Parkplätze bis Mitternacht zur Verfügung. Jede angefangene Stunde kostet 2,50 Euro. Die Tageshöchstgebühr beträgt 19 Euro. Die BMW-Welt befindet sich in Laufnähe zum Olympiapark. Das Parkhaus ist von Montag bis Samstag von 7.30 bis 24 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 24 Uhr.

Am Westfriedhof gibt es zudem eine Park-and-Ride-Tiefgarage mit gut 200 Stellplätzen. Mit der U-Bahn (U1 und U3) fährt man sieben Minuten zum Olympiapark, mit dem Bus 180 neun Minuten.

Im Olympischen Dorf gibt es zudem ein Parkplatzsharing. Dort überlassen Bewohner mit Parkplatz aber ohne Auto ihre Stellplätze. Das Olympiawerk vermittelt 200 Parkplätze am Helene-Mayer-Ring während Konzerten für eine Tagesgebühr. Die Parkplätze sind vorab per Mail (info@olympiawerk.de) buchbar.