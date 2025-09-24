Linkin Park, Limp Bizkit und Iron Maiden: Diese Bands kommen zu Rock im Park 2026

Im Juni pilgerten 88.500 Musikfans zum 30. Jubiläum von Rock im Park, um auf dem Nürnberger Zeppelinfeld ihre Lieblingsbands zu sehen. Für das Festival im kommenden Jahr wurden, laut der Veranstaltungswebsite, bereits 40.000 Weekend-Tickets verkauft. Jetzt haben die Veranstalter auch das Line-Up veröffentlicht. Insgesamt 20 Bands sollen an den drei Tagen auf der Bühne stehen.

2026 findet das Festival am Wochenende von Freitag, 5. Juni, bis Sonntag, 7. Juni, statt. Wie noch während Rock im Park 2025 angekündigt wurde, ist die US-amerikanische Band Linkin Park einer der Headliner des kommenden Festivals. Es ist der fünfte Auftritt der Band auf dem Festival und ihr vierter als Headliner. Zuletzt standen sie 2014 auf der Bühne auf dem Nürnberger Zeppelinfeld.

Linkin Park kommt zum inzwischen fünften Mal zu Rock im Park

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit aus den Vereinigten Staaten und die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden vervollständigen das Headlinertrio für Rock im Park 2006. Auch diese beiden Bands haben schon Rock-im-Park-Erfahrung. Limp Bizkit spielte bislang dreimal auf dem Zeppelinfeld, zweimal davon als Headliner des Nürnberger Festivals. Iron Maiden war bei seinen bislang drei Auftritten bei Rock im Park jedes Mal einer der Headliner.

Neben den drei Headlinern kommen noch zahlreiche weitere Acts. Am Freitag, 5. Juni 2026, werden diese Bands aufteten:

Linkin Park

Limp Bizkit

Papa Roach

Architects

Babymetal

Trivium

Within Temptation

Am Samstag, 6. Juni 2026, sind diese Acts geplant:

Bad Omens

Volbeat

Electric Callboy

Ice Nine Kills

Landmvrks

Materia

Three Days Grace

Am Freitag, 7. Juni 2026, schließen diese Bands das Festival ab:

Sabaton

Iron Maiden

The Offspring

A Perfect Circle

Hollywood Undead

Social Distortion

Tickets sind unter www.rock-im-park.com erhältlich. Neben den regulären Weekend-Tickets für 318 Euro gibt es auch Tagestickets zum Preis von 139 Euro. Die Tickets für das ganze Wochenende sind damit genauso teuer wie bei Rock im Park 2025.