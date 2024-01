Einfamilienhaus in Brand: Ein Verletzter und hoher Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Rödental (Landkreis Coburg) ist ein 64 Jahre alter Bewohner leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat nach aktueller Einschätzung ein technischer Defekt an einer Akkuladestation den Brand am Samstag verursacht. Der Mann wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer verursachte den Angaben zufolge einen Schaden von 200.000 Euro. Die Polizei ermittelte.

(dpa)