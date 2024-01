Rödental

vor 36 Min.

Wildgans steckt in Treibgut auf See fest

Eine Wildgans war in Oberfranken in Treibgut auf einem See festgesteckt.

Das Tier musste in einer mehrstündigen Rettungsaktion aus seiner misslichen Lage befreit werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gans wurde am Samstag völlig entkräftet dem zuständigen Jagdpächter in Rödental (Landkreis Coburg) übergeben. Ob das Tier schlussendlich überlebt hat, ist nicht bekannt. (dpa)

