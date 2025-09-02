Autofahrer fährt nach Barthelmarkt Schlangenlinien auf der B16

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Neuburg hat wohl am Barthelmarkt in Oberstimm zu tief ins Glas geschaut: Die Polizei zog ihn am Montagnachmittag auf dem Heimweg vom Volksfest aus dem Verkehr.

Laut Polizeibericht teilte ein Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag um 14:34 Uhr mit, dass der 25-Jährige in deutlichen Schlangenlinien auf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs ist. Im Neuburger Stadtteil Rohrenfeld konnte der Zeuge den jungen Mann zum Anhalten bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Neuburger fährt mit über 1,7 Promille vom Barthelmarkt nach Hause

Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Neuburger fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 25-Jährige musste sich im Anschluss in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der 25-Jährige war auf der Heimfahrt vom Barthelmarkt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.