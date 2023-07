Verletzte Ordner und abgesagte Auftritte: Probleme beim Rolling Loud Festival

Die Deutschlandpremiere des Rolling Loud Festivals in München wurde von Aggression und Chaos überschattet. Der Veranstalter sieht das anders und kündigt eine Fortsetzung an.

Am vergangenen Wochenende sollte in München die große Premiere des weltweit bekannten Rolling Loud Festivals gefeiert werden. Doch der Auftakt des Rap-Festivals wurde von Aggressionen und Chaos überschattet. Mehrere Ordner wurden bei Ausschreitungen auf dem Festival, das an der Messe laut Veranstalter mit etwa 60.000 Besucherinnen und Besuchern stattfand, verletzt. Zwischenzeitlich stand sogar ein Abbruch des Festivals im Raum.

Rolling Loud Festival in München: Abbruch auf einer Bühne am Freitag

Bereits am Freitag, dem ersten Tag des dreitägigen Rolling Loud Festivals, ist es laut Polizei zu Flaschen- und Steinwürfen gekommen. Neun Ordner und auch einzelne Besucher seien verletzt worden. Nach Angaben der Polizei seien die Bereiche vor der Bühne überlastet gewesen, weil Festivalgäste unbefugt zwischen den definierten Bereichen wechselten. In dem Gedränge stürzten und verletzten sich mehrere Besucher.

Wegen der Vorfälle zog ein Sicherheitsunternehmen seine 65 Ordner ab. Der Veranstalter versuchte daraufhin, die verbliebenen Ordner umzuschichten. Wegen der entstandenen Sicherheitslücke und der aggressiven Stimmung entschied der Veranstalter in enger Abstimmung mit der Stadt München, der Polizei und der Feuerwehr gegen 20.50 Uhr den Konzertbetrieb auf einer Bühne vorzeitig einzustellen. Zwei Auftritte wurden abgesagt. Auf der Hauptbühne ging das Programm wie geplant weiter.

Aggressive Stimmung beim Rolling Loud Festival auch am Samstag

Am Samstag erhöhte die Polizei die Zahl der eingesetzten Beamten von etwa 300 auf 400. Trotzdem setzte sich die aggressive Grundstimmung gegenüber Sicherheitskräften und Polizei am Samstag fort. Zudem gelang es Besuchern immer wieder unkontrolliert in bereits gesperrte Bereiche vor der Bühne zu kommen. Dadurch waren diese teilweise erneut überfüllt. Vereinzelt kam es deshalb zu Quetschverletzungen und Panikattacken bei Besuchern.

Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten auf dem Gelände verstärkt den Ordnungsdienst vor der Bühne unterstützen. Nachdem ein Konzert kurz aus Sicherheitsgründen unterbrochen wurde, wurden Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen. Die Beamten, die Helm und Schutzausrüstung trugen, wurden dabei nicht verletzt. Polizeiketten konnten die Situation entschärfen. Am Sonntag liefen die Konzerte wie geplant weiter.

Auf die Probleme wurde damit reagiert, dass in die Menschenmenge zusätzliche sogenannte Wellenbrecher eingebaut worden seien. Mit diesen Gittern werden bei Großveranstaltungen die Besucher voneinander getrennt und in Gruppen separiert. Zudem wurden laut Polizei Matten auf den Boden gelegt, damit Konzertbesucher keine Kieselsteine mehr zum Werfen aufheben können.

Veranstalter: Rolling Loud Festival in München auch 2024

"Wir veranstalten seit Jahrzehnten die größten Open-Air-Konzerte und Festivals und haben dabei schwierigste Situationen gemeistert, ob bei Unwettern oder Bedrohungslagen", erklärte der Veranstalter Live Nation. 50 Festivals seien es in dieser Saison. "In keinem Fall hat es bisher Zwischenfälle oder Ausschreitungen gegeben." Live Nation sprach lediglich von einzelnen aggressiven Besuchern. Sie hätten "grundlos in vordere Wellenbrecherbereiche" gedrängt, "obwohl hierfür überhaupt kein Anlass bestand. Allen Teilnehmern bot sich nämlich hervorragende Sicht auf das Bühnengeschehen, Ton-, Licht- und Videoanlagen zählten zu den modernsten ihrer Art weltweit." Auch die Zahl der Rettungseinsätze läge im normalen Rahmen. Bis Sonntagnachmittag hätte es etwa 800 Einsätze gegeben.

Im kommenden Jahr soll das Rolling Loud Festival wieder an der Messe München stattfinden. "Wir freuen uns, im kommenden Jahr zurückzukommen", teilte Live Nation mit. (mit dpa)