Söder tritt mit Amulett und Bier beim Papst an

Am letzten Tag seiner Italien-Reise hat sich Bayerns Ministerpräsident mit Papst Franziskus getroffen. Er überreichte dabei auch ein Geschenk aus Augsburg.

Das Bildnis von Maria der Knotenlöserin in der Augsburger Perlachkirche zählt zu den Lieblingsbildern von Papst Franziskus – jetzt hat er eine Kopie davon. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreichte dem Oberhaupt der katholischen Kirche ein silbernes Amulett, das auf der Vorderseite die Maria zeigt. Auf der Rückseite befindet sich der Bischofsstab. Hergestellt hat das Amulett ein Augsburger Goldschmied.

Das Amulett war neben einem Geschenkkorb mit Essen und Bier aus Bayern das Gastgeschenk des bayerischen Ministerpräsidenten beim Papst.

Söder unterhält sich "erfrischend und heiter" mit Franziskus

In dem etwa halbstündigen Gespräch, das Söder später als "bewegend, aber auch erfrischend und heiter" bezeichnete, ging es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, aber auch die Situation in Bayern. Er habe dem Heiligen Vater gesagt, die Kirche müsse wieder offensiv für die christliche Botschaft werben. "Darüber lohnt es sich zu reden. Die christliche Botschaft ist attraktiv."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Johannes Palus (links), Priester der Erzdiözese München und Freising, übergeben bei einer Privataudienz dem Papst Franziskus Geschenke. Foto: --/Vatican Media /dpa

Zum Abschluss habe ihn der Papst persönlich zur Tür gebracht und gescherzt, das mache er mit jedem Besucher so, um sicher zu sein, dass diese auch gehen und dabei nichts mitnehmen. Da bestand in diesem Fall keine Gefahr.

Söders bereits zweiter Besuch bei Papst Franziskus war Teil zwei der Romreise des CSU-Politikers, der am Vortag Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen hatte.

Die römischen Sehenswürdigkeiten hat Söder schon vorm Papst-Besuch abgeklappert. Medienwirksam, versteht sich. Foto: Oliver Weiken

Nach dem Gespräch mit dem Papst betonte Söder, Bayern sei ein christlich geprägtes Land. "Bei uns bleiben die Kreuze und der Religionsunterricht." Auch gegen eine Aufweichung des Paragraphen 218, der vor einer Abtreibung eine Beratung vorschreibt, werde sich Bayern wenden.

Teil des Besuches war auch ein Besuch am Grab von Papst Benedikt XVI. Der bayerische Papst liegt unter dem Petersdom begraben.