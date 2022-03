Brand in Ronsberg: Zwei Leichen bei Löscharbeiten entdeckt

Großbrand in einer ehemaligen Sennerei in Ronsberg (Ostallgäu): Polizei und Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz. Am Abend gab es eine traurige Nachricht.

Nachdem gestern Abend in der Brandruine in Ronsberg-Neuenried die sterblichen Überreste von zwei Personen gefunden wurden, steht eine abschließende Identifizierung noch aus, teilt die Polizei mit. "Sehr wahrscheinlich" handele es bei entdeckten Leichen um das vermisste Geschwisterpaar, das in dem abgebrannten Haus wohnte. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Sonntag durch Brandermittler der Kriminalpolizei Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes fortgeführt.

Bei einem Brand in einem Wohnshaus im Ortsteil Neuenried in der Gemeinde Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) sind am Samstag (5. März 2022) zwei Menschen ums Leben gekommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die Bewohner - eine 80 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Bruder. Eine Identifizierung der Toten steht allerdings noch aus.

Bei einem Brand in einem Wohnshaus im Ortsteil Neuenried in der Gemeinde Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Peter Roth

Seit Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr waren Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte am Brandort im Einsatz. Am Samstagabend gab es immer noch Glutnester. Das einsturzgefährdete Gebäude konnte von der Feuerwehr zunächst nicht betreten werden. Es werde ein Teil des Hauses mit schwerem Gerät abgetragen, hieß es von einem Polizisten in Kempten. Auch ein Rettungshubschrauber war nach Angaben von Augenzeugen am Nachmittag im Einsatz.

Brand in Ronsberg: Obergeschoss beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen

Am Abend entdeckte die Feuerwehr dann bei den Löscharbeiten die beiden Toten. Offenbar hatten sich die beiden Bewohner nicht vor den Flammen retten können. Denn beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Obergeschoss und der Dachstuhl bereits völlig in Flammen. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein ehemaliges Sennereigebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei Feuerwehren aus Ronsberg, Obergünzburg, Willofs, Burg, Ottobeuren und Unterthingau.

Bereits am Freitagabend hatte es in der ebenfalls im Landkreis Ostallgäu gelegenen Ebenhofen (Gemeinde Biessenhofen) gebrannt. Zwei Erwachsene und vier Kinder mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.