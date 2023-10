15-jähriger Mopedfahrer fährt gegen Anhänger

Bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Lastwagenanhänger ist ein jugendlicher Mopedfahrer in Oberbayern schwer verletzt worden.

Der 15-Jährige sei am Freitag bei dichtem Nebel in Prutting (Landkreis Rosenheim) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach habe er den parkenden Anhänger wohl wegen der schlechten Sicht übersehen und sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen an der Brust zugezogen. Eine Arzthelferin sei zufälligerweise am Unfallort gewesen und habe Erste Hilfe geleistet, bis Rettungskräfte den Jugendlichen ins Krankenhaus brachten.

(dpa)