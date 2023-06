Auto kollidiert mit Motorrad: Drei Verletzte

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall in Schonstett (Landkreis Rosenheim) schwer verletzt worden.

Die beiden wurden am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Laut Polizei wollte der Motorradfahrer eine Kreuzung überqueren, als eine 23 Jahre alte Autofahrerin ihm nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt nahm. In der Mitte der Kreuzung prallten Auto und Motorrad zusammen. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto und das Motorrad hatten einen Totalschaden.

(dpa)