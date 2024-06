Autofahrer erfasst Fußgänger: Mann in Lebensgefahr

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat im oberbayerischen Landkreis Rosenheim einen Fußgänger angefahren.

Der 92-Jährige schwebte nach dem Unfall am Sonntagmittag in Bad Endorf in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der 92-Jährige die Straße betreten und sei seitlich von dem Autofahrer erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an.

(dpa)