Autofahrer mit zwei Kilo Kokain erwischt

Mit zwei Kilogramm Kokain hat die Grenzpolizei im Landkreis Rosenheim einen Autofahrer auf der Autobahn 8 Richtung Salzburg vorläufig festgenommen.

Der 52-jährige Mann hatte die Päckchen mit den Drogen in einem Hohlraum im vorderen Teil des Autos versteckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann stand bei der Kontrolle am Montag den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Kokain. Die Polizei ermittelt nun zu der Herkunft und dem Ziel der Drogen.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-450657/3 (dpa)