Biberdamm in Eggstätt zerstört: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben einen großen Teil eines Biberdamms in Eggstätt (Landkreis Rosenheim) zerstört.

Die Biber seien daher nicht mehr geschützt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Wasser stehe nun viel zu niedrig, so dass der Eingang des Baus an der Ischler Ache nicht mehr unter Wasser liege und vor Feinden geschützt sei.

Den Angaben zufolge zerstörten die Unbekannten den Damm zwischen Anfang März und Anfang April. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-903252/2 (dpa)