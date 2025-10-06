Burger hört bei „Rosenheim-Cops“ auf: „Es gabat a Leich!“

Volkstümliche Schmunzelkrimis mit Alpenblick, kauzigen Figuren und einer Aufklärungsquote von 100 Prozent: „Die Rosenheim-Cops“ im ZDF sind ein Dauerbrenner, der Satz „Es gabat a Leich!“ ist das Markenzeichen. Seit bald 25 Jahren kurbelt Polizeisekretärin Miriam Stockl mit diesem kultigen Ausruf regelmäßig die Ermittlungen an, doch damit ist bald Schluss: Stockl-Darstellerin Marisa Burger hört auf, um Zeit für andere Projekte zu haben – die 25. Staffel ist ihre letzte. Von diesem Dienstag an laufen immer um 19.25 Uhr die 23 neuen Folgen. Auf welche Art die stets wie aus dem Ei gepellte, fleißige und findige gute Seele der Mordkommission aussteigt, ist noch geheim. Stockls Nachfolgerin dagegen ist bekannt: Christin Lange (Sarah Thonig), seit Jahren Pförtnerin im Polizeipräsidium, rückt nach.

Legendär: Einmal musste ein gefrorener Lachs als Mordwaffe herhalten

In der ersten Folge der Jubiläumsstaffel wird Traudi Arlberger, Inhaberin einer Rosenheimer Traditionsbäckerei, tot in ihrem Geschäft aufgefunden – jemand hat sie mit ihrer eigenen Schürze erdrosselt. Dabei gilt auch hier: Aus Rücksicht auf die vielen Zuschauer, die sich nach einer heilen, durch kleine Morde nicht wirklich getrübten Heimatwelt sehnen, fließt in den „Rosenheim-Cops“ zwar das Bier in Gaststätten wie dem „Rosenbräu“ in Strömen, das Blut aber nicht. Die Kommissare tragen in der Regel auch keine Schusswaffen. Und getötet wird mit stumpfen Gegenständen. Legendär: In „Der tote Fisch“ musste ein gefrorener Lachs als Mordinstrument herhalten.

Die Dreharbeiten zu den „Rosenheim-Cops“ starteten 2000, im Januar 2002 lief die erste Folge aus dem Chiemgau. Marisa Burger gehört zu den wenigen Darstellern, die von Anfang an dabei sind. Der Satz „Es gabat a Leich!“ habe damals so nicht im Drehbuch gestanden, erzählt die 52-Jährige aus Altötting. „Der geht auf meine Kappe. Ich habe mir überlegt, wie ich die Figur mit Leben fülle, und dazu gehört ganz wesentlich, wie sie redet. So fiel mir der Satz ein, und ich wusste damals natürlich noch nicht, dass das so ein Kult werden würde.“

Auch wenn das ZDF nun betont, dass die Umbesetzung der Sekretärinnen-Rolle neue dramaturgische Möglichkeiten eröffne, ist Burgers Abgang doch das Ende einer Ära. Burger sagte dazu in einem Interview: Sie habe es mit Würde beenden wollen. „Ich möchte nicht, dass gesagt wird: Ist die immer noch da?!“

Es ist bereits der zweite Umbruch, nachdem die Serie vor fünf Jahren den Tod von Darsteller Joseph Hannesschläger (1962–2020) verkraften musste. Er drückte als bayerisches Original und Kommissar Korbinian Hofer den Krimis seinen Stempel auf.

Das ist das Erfolgsrezept des Fernsehdauerbrenners

Zwei weitere Kultcharaktere, die zu den „Rosenheim-Cops“ gehören wie das Salz auf der Brezel, bleiben den Fans immerhin erhalten: Polizeimeister Michi Mohr (Max Müller) wird als Serien-Buffo oft in komödiantische Nebenhandlungen verstrickt und ist ein Publikumsliebling. Sowie die von Karin Thaler gespielte Marie Hofer, die ebenfalls seit der ersten von mittlerweile bald 600 gesendeten Folgen dabei ist. Anfangs trat sie vor allem als Schwester von Kommissar Korbinian Hofer in Erscheinung und war auf dem elterlichen Bauernhof tätig, inzwischen ist sie Stadträtin und Verwaltungschefin der Musikakademie.

Schauspielerin Marisa Burger erfand den Satz: „Es gabat a Leich!" Foto: Sven Hoppe, dpa

Eine bodenständige Dramaturgie ohne Experimente, ein gemächliches Tempo, komödiantische Elemente und die idyllische bayerische Landschaft: Das ist das Erfolgsrezept des Fernsehdauerbrenners. Und damit wirklich nichts die schöne Welt der „Rosenheim-Cops“ trübt, werden alle Folgen im Sommer gedreht – abgesehen von den winterlichen Spielfilm-Specials.