Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Fahrradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Oberbayern gestorben.

Der 85-Jährige habe am Donnerstag eine Straße in Schonstett (Landkreis Rosenheim) auf seinem E-Bike überqueren wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei soll er nach ersten Erkenntnissen den Wagen eines 47 Jahre alten Mannes übersehen haben. Trotz Vollbremsung des Autofahrers stießen sie zusammen.

Ein Rettungshubschrauber flog den Senior lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus. Dort sei der Mann am Abend gestorben. Der Autofahrer habe einen Schock erlitten und sei an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt worden. Der genaue Unfallhergang muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.

(dpa)